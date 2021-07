Kan ikke få nok af OL.

Selv om Jakob Fuglsang med sine 36 år er ved at være en veteran i cykelsporten, har han ikke opgivet at få endnu et OL på cv'et, når legene om tre år finder sted i Paris.

Det understregede han efter lørdagens hidsige OL-ridt, hvor han længe var i spil til medaljerne.

»Jeg har stadig forhåbninger.«

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Men mon ikke der er nogle unge gutter, der står og stamper i jorden til den tid - og som er endnu mere klar på den type rute,« lød det fra Fuglsang, der har en OL-sølvmedalje fra 2016 liggende i skuffen.

»Men hvis jeg stadig kører til den tid, skal jeg nok være klar til at starte, hvis Anders Lund (dansk landstræner, red.) ringer.«

Selvom cykelsporten har givet ham masser af store oplevelser, føler Jakob Fuglsang stadig, at OL er en helt unik begivenhed.

»Jeg synes stadig, at OL er noget specielt,« understregede den danske stjerne.

»Vi har boet på hotel herude for os selv - og det er ikke noget specielt. Det er ligesom at være til VM. Men vi var inde i OL-byen i går og mærke stemningen derinde - så kom vi 'rigtigt' til OL.«

Richard Carapaz fra Ecuador vandt OL-guldet i Japan - foran belgiske Wout van Aert og Tadej Pogacar fra Slovenien.