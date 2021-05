Aftale mellem IOC og Pfizer/BioNTech garanterer, at danske OL-atleter kan blive vaccineret inden OL.

Sådan siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Ritzau torsdag aften.

'Det er glædeligt, at vi får ekstra, særligt dedikerede vacciner fra Pfizer/BioNTech til vores danske OL-atleter. Det garanterer vores atleter en vaccine inden afgang til Tokyo, uden at det får betydning for det danske vaccinationsprogram,' siger ministeren i et skriftligt svar og fortsætter:

'Jeg har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund, og nu skal de danske sundhedsmyndigheder finde en praktisk løsning på, hvordan atleterne kan få vaccinationerne.'

Udmeldingen kommer, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Pfizer/BioNTech tidligere torsdag annoncerede, at de havde indgået en aftale, der gør det muligt for OL-atleter at blive vaccineret mod coronavirus inden OL.

IOC sagde i forbindelse med torsdagens nyhed, at de håber, at atleterne vil være nogle gode eksempler.

»Vi opfordrer atleterne og de deltagende delegationer til at være gode eksempler og takke ja til vaccinen, når den bliver tilbudt. Ved at gøre det, sender de et stærkt budskab om, at vaccinen ikke blot handler om det personlige helbred men også om solidaritet og at sikre andre mennesker.«

IOC understregede, at de doser, Pfizer/BioNTech har tænkt sig at donere, ikke bliver trukket ud af eksisterende vaccineprogrammer rundt omkring i verden.

Danske OL-atleter som Viktor Axelsen og Sara Slott har sagt, at de ønsker at komme foran i vaccinekøen, men den danske regering afvist, at danske OL-deltagere kunne springe foran andre i vaccinekøen, men det bliver altså heller ikke tilfældet nu.

Atleterne har fået opbakning fra flere dansker – både kendte og almindelige – der gerne giver deres plads i køen.

OL bliver efter planen afholdt i Tokyo i Japan fra den 23. juli til den 8. august senere på sommeren.