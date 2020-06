Arrangørerne lægger planer for et mere simpelt og strømlinet OL oven på coronapandemien.

De japanske værter planlægger at "opstramme og forenkle" næste sommers OL, hvis det skal være realistisk at gennemføre arrangementet i kølvandet på coronapandemien.

Det bekræfter Tokyo-guvernør Yuriko Koike ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Hun går ikke i detaljer med, hvordan et mere enkelt OL vil komme til at se ud.

Planerne om et forenklet OL drejer sig ikke udelukkende om at begrænse risikoen for coronasmitte for de implicerede.

Det handler også om, at man fortsat skal have opbakning til kæmpebegivenheden i den japanske befolkning.

- At afholde OL og PL kræver sympati og forståelse fra Tokyo-borgerne og det japanske folk.

- Derfor er vi nødt til at rationalisere, hvad vi kan rationalisere, og forenkle, hvad der er behov for at forenkle, siger Yuriko Koike ifølge Reuters.

Ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo overvejer arrangørerne at skære i antallet af tilskuere.

Også en nedskalering af åbnings- og afslutningsceremonierne menes at være på tegnebrættet.

Derudover er det en mulighed at indføre coronatest for sportsudøvere, trænere, ledere og tilskuere. Samtidig kan adgangen til den olympiske by, hvor udøverne bor, blive yderligere begrænset.

OL skulle have været afviklet i den japanske hovedstad i juli i år. Men som følge af coronapandemien er arrangementet udskudt i 12 måneder.

Det er nu planen, at OL skal åbnes 23. juli 2021.

/ritzau/