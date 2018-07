I kampen mod potentiel ekstrem varme overvejer arrangørerne af OL i Tokyo i 2020 at skrue tiden frem.

Tokyo. Udsigterne til ekstrem varme under næste OL i den japanske hovedstad, Tokyo, får nu arrangørerne bag til at overveje at tage utraditionelle midler i brug.

Komitéen, der arrangerer det kommende OL, overvejer nemlig at skrue tiden en time eller to frem i kampen mod varmen.

Det vil betyde, at konkurrencerne vil begynde tidligere på dagen, hvor der er køligere.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mandag blev den højeste temperatur nogensinde målt i Japan, da termometeret viste 41,1 grader.

Fredag mødtes Yoshiro Mori, der er præsident for komitéen, der arrangerer OL i Tokyo, derfor med den japanske premierminister, Shinzo Abe, for at drøfte mulighederne for at skrue tiden frem under legene.

Det er allerede bestemt, at maratonløbet ved OL skal begynde klokken syv om morgenen lokal tid for at undgå de helt høje temperaturer.

OL i 2020 bliver afholdt fra 24. juli til 9. august. På det tidspunkt af året er der normalt over 35 grader varmt i Tokyo. En varme, der kan føles mere intens på grund af den høje luftfugtighed i den japanske hovedstad.

I 1964 blev OL i Tokyo afholdt i oktober for at undgå varmen. Det kommer dog næppe på tale at rykke legene i 2020 dertil på grund af OL's kommercielle aftaler.

/ritzau/