En forretningsmand, der modtog millioner af dollar fra japansk OL-komité, er rodet ind i en sag om korruption.

En sag om mulig bestikkelse i forbindelse med tildeling af OL-værtskabet til Japan i 2020 har fået ny næring.

Nyhedsbureauet Reuters skriver tirsdag, at den japanske forretningsmand Haruyuki Takahashi modtog 8,2 millioner dollar (56 millioner kroner) af den japanske OL-komité.

Sagen blev i sidste uge udsat på grund af udbruddet af coronavirus.

Pengene fik Takahashi for at hjælpe med at få legene til Tokyo i 2020. Han har siden vist sig at være en kontroversiel skikkelse.

Takahashi er involveret i en fransk korruptionssag, hvor efterforskerne anklager forretningsmanden for at benytte sig af bestikkelse i 2013 for at sikre, at Japan vandt budkrigen om OL i 2020.

En af anklagerne er, at Takahashi skulle have foræret Lamine Diack, den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), gaver for at sikre, at han støttede det japanske bud.

Blandt gaverne til Lamine Diack var et dyrt Seiko-ur til en værdi af 46.500 dollar (317.000 kroner) samt flere digitale kameraer.

Reglerne hos IOC tillod gaver til af en vis værdi, uden at der fandtes et præcist beløb som loft, oplyser Reuters.

Takahashi blev gjort til bestyrelsesmedlem i Japans Olympiske Komité (JOC), efter at han angiveligt havde haft en nøglerolle i at vinde budkrigen.

Takahashi siger til Reuters, at lobbyarbejdet for JOC inkluderede at sikre gode forhold til IOC-medlemmer som Lamine Diack.

Det betød også, at han købte gaver som kameraer og det nævnte ur, indrømmer han over for Reuters.

- De var billige, siger Takahashi til Reuters.

Han mener ikke, der er noget lyssky over modtagelsen af penge fra den japanske OL-komité eller de gaver, han købte.

- Han skulle ikke gå tomhændet. Det er sund fornuft, siger Takahashi om gaverne til Lamine Diack.

Takahashi vil ikke give en detaljeret liste over ting eller gaver, han har købt. Han fortæller, at han opfordrede Lamine Diack til at stemme på OL-buddet fra Japan.

Lamine Diack meddelte til et møde med afrikanske OL-repræsentanter, at han ville stemme på det japanske bud, siger en advokat for senegaleseren til Reuters. Det skete, dagen før der skulle stemmes i 2013.

Han skulle dog ikke have instrueret de øvrige om, hvordan de skulle stemme, påpeger advokaten.

86-årige Lamine Diack har hele tiden afvist at have gjort noget galt.

/ritzau/