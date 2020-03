OL-næstformand Kozo Tashima er blevet smittet med coronavirus, oplyser Det Japanske Fodboldforbund.

Det er fortsat uklart, hvad udbruddet af coronavirus får af betydning for afviklingen af sommerens OL i Tokyo.

Men nu har virusset gjort sit indtog i den olympiske top i det asiatiske land.

Næstformanden for Japans Olympiske Komité, Kozo Tashima, er således blevet smittet.

Det siger han i en erklæring udsendt af Det Japanske Fodboldforbund, som han er præsident for. Det skriver AFP.

- I dag har en test vist, at jeg er testet positiv for den nye coronavirus, skriver han.

Tashima har for nylig været i Europa i forretningsøjemed.

28. februar var han i Belfast til den årlige generalforsamling i International Football Association Board (IFAB), der blandt andet står for at lave og justere fodboldreglerne.

2. marts var han i Amsterdam for at præsentere Japans bud på afholdelse af kvindernes VM-slutrunde i 2023, og dagen efter var han til et stort Uefa-møde.

- Tidligt i marts var der ikke en den samme nervøsitet omkring coronavirus i Europa. Alle gav stadigvæk krammere, håndtryk og kindkys, skriver Kozo Tashima.

Efter sit ophold i Europa rejste han til USA for at se det japanske kvindelandshold og for at promovere Japans VM-bud.

