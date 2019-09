Klimaet i den japanske højsommer egner sig ikke til OL, lyder det fra fremtrædende japansk læge.

Publikum og sportsudøvere ved næste års OL i Tokyo er fare for hedeslag i den japanske sommer, der byder på høje temperaturer og høj luftfugtighed.

Sådan lyder advarslen fra lægen Kimiyuki Nagashima, der er i bestyrelsen for Japans Lægeforening.

- Fra starten har vi anset hedeslag som den største helbredsmæssige risikofaktor for OL i Tokyo.

- Japans hede handler ikke bare om høje temperaturer. Luftfugtigheden er ekstremt høj. Det medfører større risiko for at blive syg end i andre lande, siger Nagashima til nyhedsbureauet AFP.

I Tokyos ansøgning om værtskabet, lød det ellers, at OL-perioden mellem 24. juli og 9. august efterfulgt af para-OL bød på et "ideelt klima for idrætsudøvere til at præstere deres bedste".

Men lægen er langtfra enig i beslutningen om at afholde OL midt i højsommeren.

- Min personlige holdning er, at sportsbegivenheder skal afvikles i et behageligt miljø.

- Jeg mener ikke, det er i orden, at forretningsmæssige og økonomiske overvejelser gør, at man afholder dem på upassende steder på upassende tidspunkter, siger Kimiyuki Nagashima.

Ifølge AFP har 93.000 mennesker spredt ud over hele Japan søgt akut hjælp på grund af varme denne sommer. 159 er døde.

Da Tokyo var vært for OL i 1964, var legene placeret i oktober for at undgå de højeste temperaturer.

/ritzau/