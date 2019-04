Knap 16 måneder før OL i Tokyo er den ansvarlige minister trådt tilbage efter en kontroversiel kommentar.

Japans ansvarlige minister for OL i Tokyo 2020, Yoshitaka Sakurada, trådte onsdag tilbage.

Ifølge Japans premierminister, Shinzo Abe, stopper Sakurada på grund af "sårende" udtalelser om ofrene fra jordskælvet og tsunamien, der ramte landet i 2011.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Angiveligt sagde den nu forhenværende minister tidligere onsdag, at det kvindelige partimedlem Hinako Takahashi fra et af de ramte områder var vigtigere end genopbygningen.

»Jeg accepterer hans opsigelse. Jeg undskylder for hans bemærkning over for folk fra de katastroferamte områder,« siger Shinzo Abe ifølge AFP.

Omkring 18.000 mennesker mistede livet ved naturkatastroferne i 2011, og flere end 50.000 har ikke kunnet vende hjem til deres hjembyer.

Et af hovedtemaerne ved OL i 2020 er netop genopbygningen af de områder, der blev ødelagt ved de voldsomme hændelser. I sidste måned trak præsidenten for Japans Olympiske Komité (JOC), Tsunekazu Takeda, sig tilbage, samtidig med at han blev undersøgt for korruption i forbindelse med OL-værtskabet.

/ritzau/