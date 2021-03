En afstemning foretaget af det japanske medie Yomiuri viser, at befolkningen ikke ønsker gæster udefra til OL.

Arrangørerne af OL i Tokyo til sommer har bebudet, at man i slutningen af marts vil træffe en beslutning om, hvorvidt man vil tillade udenlandske fans at komme til Japan for at overvære legene.

Det skyldes naturligvis coronapandemien og frygten for smittespredning.

Men står det til landets befolkning, er beslutningen let. Pandemien bør få arrangøren til at droppe planerne om udenlandske fans.

Det viser en afstemning foretaget af det japanske medie Yomiuri ifølge Reuters.

77 procent af japanerne mener ikke, der bør lukkes udenlandske fans ind for at overvære OL, mens kun 18 procent svarer, at de synes, det er godt med fans fra andre lande.

Afstemningen hos mediet viser også, at det ikke kun er udenlandske tilskuere på lægterne til OL, som man har et problem med. Det er generelt at samle fans - uanset nationalitet - på stadion eller ikke haller.

48 procent mener slet ikke, der bør være tilskuere under OL. 45 procent mener dog, at der bør være tilskuere til legene.

De olympiske lege i Tokyo løber efter planen af stablen fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/