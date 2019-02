Når der næste år forhåbentligt bliver hængt en masse medaljer om danske halse ved OL i Tokyo, er de lidt anderledes, end de plejer.

Godt nok er de stadig lavet af ægte guld, sølv og bronze - men denne gang bliver de dyrebare metaller ikke hentet op fra en mine. I stedet er Japan gået mere bæredygtigt til værks.

Det fortæller den japanske OL-organisationskomité i en pressemeddelelse.

De seneste 18 måneder har komitéen haft et projekt, 'Old Metals New Medals' (gamle metaller, nye medaljer, red.) kørende, hvor japanere kunne aflevere deres gamle elektronik, der efterfølgende har fået udvundet metallerne fra.

I alt er der blevet indsamlet 50.000 tons gamle produkter, der tæller kameraer, spillekonsoller, bærbare computere og flere end fem millioner telefoner over de 18 måneder.

»Projektet har givet offentligheden muligheden for at være en vigtig del af forberedelserne til OL. Samtidig er de med til at sætte fokus på bæredygtighed under OL i Tokyo i 2020. Slogannet for OL vil være 'være bedre, sammen - for planeten og menneskene,« skriver komitéen i pressemeddelelsen.

De mange tons elektronik, der er blevet doneret har i alt givet 2.700 kg bronze, 3.500 kg sølv og 28,4 kg guld.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at medaljernes design bliver afsløret til sommer.