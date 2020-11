Atleter vil ikke blive tvunget til at blive vaccineret op til OL, men IOC opfordrer dem til at gøre det.

I løbet af de seneste uger har flere gode vaccinenyheder styrket troen på, at en effektiv vaccine mod coronavirus kan være klar inden for en overskuelig fremtid.

Det er gode nyheder for OL og Den Internationale Olympiske Komité (IOC), som var nødsaget til at udskyde sommerlegene med et år på grund af pandemien.

Men selv om en vaccine måske er tilgængelig før næste sommers OL i Tokyo, vil det ifølge IOC-præsident Thomas Bach være "et frit valg" for atleterne, om de vil vaccineres eller ej.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men Bach understreger, at atleterne opfordres til at blive vaccineret. Han mener, at det er spørgsmål om "at vise respekt" over for de andre udøvere og Japan, selv om det ikke er en simpel problemstilling.

- Der er mange udfordringer, man skal overveje. Det handler om personlig sundhed, siger han ifølge AFP under et besøg i den olympiske landsby.

- Det handler også om den enkelte persons helbred og om udbredelsen (af vaccinen, red.).

Både IOC og de japanske arrangører er overbeviste om, at OL kan finde sted som planlagt fra 23. juli til 8. august 2021.

IOC vil arbejde for at sikre coronavacciner til udøverne, hvis de er tilgængelige og sikre.

Australiens sundhedsminister, Greg Hunt, siger tirsdag, at han er blevet forsikret om, at IOC vil forsøge at skaffe nok til alle.

- Vores forventning er, at der vil være vacciner til alle atleter og alle stabsmedlemmer fra alle nationer. Og at de vil være i orden og klar til brug længe før OL, siger Hunt ifølge AFP.

/ritzau/