Vægtløftning kan være fortid som OL-sportsgren i 2024, hvis IOC gør alvor af trusler efter dopingskandaler.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) advarer om, at vægtløftning kan blive fjernet fra det olympiske program i 2024.

Det siger IOC's præsident, Thomas Bach, onsdag.

Truslen kan blive en realitet, hvis sportens internationale forbund fortsætter med at ignorere anmodninger om reformer i kampen mod doping.

Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) er de seneste år gentagne gange blevet ramt af sager om positive dopingprøver blandt dets atleter.

Forbundet har også flere gange måttet lægge øre til beskyldninger om korruption.

Derfor er det heller ikke første gang, at IOC truer med at fratage vægtløftning sin status som en olympisk sportsgren.

- Situationen bliver mere og mere alvorlig. Det ledende udvalg (i IOC, red.) er ekstremt bekymret for manglen på væsentlige forandringer med hensyn til ledelse og kultur internt i IWF.

- Mange anmodninger om forandring er blevet ignoreret af IWF, på trods af alle de advarsler, vi har udstedt, siger Thomas Bach.

Han tilføjer:

- Det ledende udvalg ønsker at gøre det klart, at hvis der ikke bliver taget hånd om disse bekymringer på en tilfredsstillende måde, så vil IOC være nødt til at revurdere vægtløftnings plads på programmet ved OL i Paris i 2024 og i fremtiden.

På trods af afgangen af forbundets kontroversielle præsident, ungarske Tamas Ajan, så har IWF fortsat med at være plaget af dopingskandaler.

Det Internationale Antidopingagentur, Wada, sagde i oktober sidste år, at 18 vægtløftere fra seks forskellige lande var under mistanke for at afgive falske urinprøver.

Årsagen var, at Wada havde fundet beviser for brugen af "dobbeltgængere" til at aflevere de falske prøver.

/ritzau/AFP