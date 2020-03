Om OL i Tokyo til sommer skal afvikles som planlagt trods coronavirus afgøres inden for fire uger, siger IOC.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, siger, at IOC vil træffe en endelig beslutning om afviklingen af OL i Tokyo inden for fire uger, og at en udsættelse er en mulighed.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udbruddet af coronavirus i mange dele af verden har ført til aflysning af langt de fleste sportsbegivenheder, men indtil videre har IOC valgt at holde fast i OL-planerne til sommer.

Det vil betyde afvikling af legene i Tokyo fra 24. juli til 9. august.

De seneste dage er presset fra både atleter og nationale forbund for en udsættelse dog steget markant.

Og nu regner IOC altså med at have en afklaring inden for en lille måneds tid.

/ritzau/