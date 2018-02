Beslutningen om at ophæve 28 russiske atleters livstidskarantæner overrasker ICO-præsident Thomas Bach.

Pyeongchang. Den Internationale Sportsdomstols (CAS) beslutning om at ophæve 28 russiske atleters livstidskarantæner er "ekstremt skuffende og overraskende".

Det siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, på en pressekonference søndag.

Han siger, at CAS' beslutning kom som et chok.

- Vi havde aldrig forventet det, siger IOC-præsidenten i Pyeongchang fem dage før åbningen af vinter-OL.

- Dette har en negativ effekt på kampen mod doping, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet TT.

Efter rapporter om omfattende dopingsnyd i Rusland i forbindelse med vinter-OL i Sotji 2014 idømte IOC's disciplinærkomité 43 russiske atleter livstidskarantæne. Rusland blev samtidig udelukket fra at deltage ved vinter-OL.

CAS frikendte siden de 28 af atleterne med henvisning til utilstrækkelige beviser. Deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 er dermed ikke længere annulleret.

Yderligere 11 russere fik delvist medhold i deres appel.

De 11 atleter fik ophævet deres livstidskarantæne. Men CAS besluttede samtidig, at de 11 russere stadig skulle fratages resultaterne fra OL i Sotji og ikke have lov til at stille op ved det kommende vinter-OL i Pyeongchang.

Af de 28 CAS-frifundne er de 13 ikke længere aktive, oplyser IOC, og to er trænere.

Det er endnu uvist, om de resterende 15 får en invitation til vinter-OL.

- Vi har gjort det vældig klart, at CAS' ophævelse af sanktionerne ikke betyder, at man er berettiget til en invitation fra IOC, eftersom det er et privilegium for rene russiske atleter at få adgang, siger Thomas Bach ifølge TT.

Et særligt IOC-panel er i gang med at se på sagerne enkeltvis, hvorefter det kommer med sin anbefaling.

- Derefter træffer vi en endegyldig beslutning, og jeg håber virkelig på, at beslutningen kommer inden for et par dage, siger Thomas Bach.

IOC overvejer at anke CAS' beslutning, men vil forinden kigge nærmere på grundlaget for den.

Problemet er imidlertid, at IOC - ifølge Thomas Bach - først får denne redegørelse fra CAS i slutningen af februar. Legene slutter den 25. februar.

Derfor ved IOC ikke andet om grundlaget end den pressemeddelelse, CAS udsendte i forbindelse med ophævelsen af karantænerne.

- Vi føler, at beslutningen understreger det presserende behov for at ændre strukturen i CAS, siger Thomas Bach.

169 russiske atleter står i forvejen til at konkurrere under neutralt flag i Pyeongchang.

/ritzau/