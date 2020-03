Tirsdag er der et hastemøde i IOC's eksekutivkomité. Mødet handler om mulig udskydelse af OL.

Det trækker op til en afklaring om en mulig udskydelse af sommerens OL i Tokyo allerede tirsdag.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har nemlig indkaldt til et hastemøde i sin magtfulde eksekutivkomité senere tirsdag. Mødet foregår digitalt, og en OL-udskydelse er på dagsordenen. Det skriver Reuters på baggrund af IOC-kilder.

Det sker på bagkant af et telefonmøde mellem IOC-præsident Thomas Bach og Japans premierminister, Shinzo Abe. Her foreslog Abe at udskyde OL med et år. Han opfordrede samtidig IOC til at træffe en beslutning hurtigst muligt.

Da IOC i søndags for første gang åbnede op for, at en OL-udskydelse var en mulighed, lød det samtidig, at man ville træffe en beslutning i løbet af fire uger. Det ser nu ud til at gå væsentligt hurtigere.

Det er udbruddet af coronavirus, der er ved at spænde ben for de oprindelige planer om at afvikle OL i Tokyo i perioden 24. juli - 9. august.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser tirsdag, at der er registreret 1140 smittetilfælde i Japan.

42 af de smittede i landet er døde, mens 285 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

En lang række lande er hårdere ramt end Japan.

En række nationale olympiske komitéer har også ytret over for IOC, at de ønsker legene udskudt, og at beslutningen bør træffes hurtigst muligt.

Sådan lød det eksempelvis fra Danmarks Idrætsforbund, der også påpegede, at udbruddet af coronavirus var med til at skævvride konkurrencevilkårene, fordi atleter fra de forskellige lande som følge af nationale restriktioner ikke havde samme forberedelsesvilkår.

