Der er ikke sat en dato for, hvornår der skal tages beslutning om, hvorvidt OL afvikles som planlagt.

Tirsdag er der både videomøde med nationale olympiske komitéer samt topmøde i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor udsigterne for det kommende sommer-OL i Tokyo skal diskuteres.

Den massive spredning coronavirus har skabt tvivl om, hvorvidt OL i Japan kan afvikles som planlagt fra slutningen af juli.

Mens det forventes, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tirsdag beslutter at udskyde sommerens EM-slutrunde i fodbold, så slår IOC fast, at OL-planerne ikke er ændret.

Det mangeårige IOC-medlem Dick Pound foreslog for nylig, at man inden udgangen af maj burde tage stilling, om OL skulle udskydes eller aflyses.

Men det er ikke en deadline, IOC arbejder ud fra, siger John Coates. Han er præsident for Australiens olympiske komité og formand for koordineringskomitéen for OL i Tokyo.

- IOC har ikke godkendt nogen datoer, som Dick har foreslået, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det har aldrig været IOC's holdning. Det var Dicks idé. Der er stadig fire måneder til OL, tilføjer han og slår fast:

- Vi arbejder stadig mod, at OL går i gang 24. juli.

Så godt som alle ligaer og sportsbegivenheder er aflyst eller udskudt i øjeblikket på grund af coronavirus.

Det har kvalifikationen til OL i en lang række sportsgrene, men indtil videre har IOC altså ikke planer om at udsætte legene i Tokyo.

