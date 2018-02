Russerne får ikke lov til at vifte med russiske flag under afslutningsceremonien ved vinterlegene i Sydkorea.

Pyeongchang. Bestyrelsen i Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har besluttet at opretholde udelukkelsen af Rusland ved det igangværende vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

Det oplyser IOC i en erklæring natten til søndag dansk tid.

Russerne deltager ved vinter-OL under olympisk flag, fordi Ruslands Olympiske Komité (NOC) officielt er udelukket.

Og sådan bliver det også ved søndagens afslutningsceremoni efter IOC's beslutning natten til søndag dansk tid.

IOC-medlem Nicole Hoevertsz præsenterede forinden en rapport fra en IOC-gruppe, som har observeret Ruslands adfærd under vinterlegene i Pyeongchang. Konklusionen fra rapporten var, at suspensionen ikke skal ophæves.

Rusland er som nation udelukket fra vinter-OL i Sydkorea i kølvandet på dopingsager, der går tilbage til det seneste vinter-OL i Sotji.

168 russiske atleter deltager dog ved legene i Pyeongchang under neutralt flag. De har før sidstedagen høstet 16 medaljer tilsammen.

Indtil videre har der været fire dopingsager ved vinter-OL i Pyeongchang, og russerne står for to af dem.

Den russiske bobslædekører Nadezjda Sergejeva blev testet positiv for et forbudt stof, ligesom at den russiske curlingspiller Alexander Krushelnitsky måtte levere sin bronzemedalje tilbage som følge af en dopingsag.

Ud over de to russere har en slovensk ishockeyspiller og en japansk speedskater afleveret positive dopingprøver.

Lederen af den russiske delegation, Stanislav Pozdnyakov, har understreget, at de positive russiske dopingprøver var udtryk for uagtsomhed snarere end bevidste handlinger.

Sammen med resten af den russiske delegation og de russiske atleter havde Pozdnyakov kæmpet for at overtale IOC til at lade russerne vifte med russiske flag ved afslutningsceremonien.

Han argumenterede blandt andet lørdag med, at anti-doping-systemet i Rusland har gennemgået en "fuldstændig rekonstruktion".

- Hele vores delegation af trænere og atleter tror på, at vores belønning bør være at få vores nationale flag tilbage og få vores nationale komité genindsat, sagde han ifølge AFP.

Ifølge IOC-præsident Thomas Bach har dopingsagerne været afgørende for komitéens endelige beslutning.

- Det er ekstremt skuffende, og det gør, at IOC ikke kan ophæve udelukkelsen af Rusland før afslutningsceremonien, siger han.

Hvis udelukkelsen af Rusland skal ophæves efter afslutningen på vinterlegene søndag, kræver det ifølge nyhedsbureauet AFP, at der ikke konstateres flere tilfælde af positive dopingprøver blandt russiske udøvere.

