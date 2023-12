På et olympisk topmøde har IOC fået opbakning til, at russere og belarusere kan deltage ved OL i Paris.

Russiske og belarusiske atleter får formentlig lov til at stille op til OL i Paris under neutralt flag.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) oplyser tirsdag, at man på et olympisk topmøde i Lausanne har fået bred opbakning til forslaget, der er blevet luftet tidligere på året.

Russiske og belarusiske atleter har ellers været udelukket i flere idrætsgrene, efter at Rusland i februar 2022 invaderede nabolandet Ukraine.

IOC hævder tirsdag, at de sommerolympiske forbund, sammenslutningen af olympiske komitéer (Anoc) og atleternes komité tirsdag bakkede op om IOC's ønske.

Det betyder, at individuelle udøvere fra Rusland og Belarus snart bliver lukket ind i varmen, såfremt de ikke har nogen forbindelse til deres respektive landes militær eller efterretningstjeneste.

Samtidig oplyser IOC, at der er et ønske om, at forslaget vedtages hurtigst for at skabe størst mulig klarhed over kvalifikationen til næste års OL i Frankrigs hovedstad.

IOC betoner samtidig, at Ruslands Olympiske Komité (ROC) fortsat er udelukket.

Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) besluttede allerede i september, at russiske og belarusiske atleter kan stille op som neutral ved De Paralympiske Lege i Paris.

