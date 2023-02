Lyt til artiklen

Der er gang i et stort drama på allerøverste idrætsniveau.

Fredag mødtes 36 lande - heriblandt Danmark - til et ministermøde i England, hvor agendaen var klar: Hvad gør vi for at stoppe russiske og belarussiske atleter fra at deltage ved OL i 2024?

Den Internationale Olymiske Komite (IOC) mener nemlig, at russiske og belarussiske atleter skal have lov at være med til OL under neutralt flag, fordi OL skal være apolitisk og snarere være et organ, der forener verden gennem sport.

Kritikere vil mene, at Rusland og Belarus fraskrev sig de privilegier, da Ukraine blev angrebet.

Macleod, IOC director OS & NOC relations, demanded NOC lobbying: "We would urge you to contact your minister to ensure that he either does not sign the statement or at least ensures that the wording reflects the position of the Olympic Movement as far as possible."

IOC har dog sendt et brev til de nationale olympiske komiteer, og det er blevet lækket til tyske Der Spiegel. Heri frarådes det på det kraftigste, at der skrives under på en samlet erklæring - eller i det mindste være sikre på, at det fælles statement overholder det Olympiske Charter.

Beskeden er kommet fra James Macleod, som er direktør for Olympisk Solidaritet og har kontakten til de nationale olympiske komiteer.

Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt gjorde allerede den danske holdning klar i starten af måneden, men fredag mødtes han så med en række europæiske kolleger for at danne en fælles front mod IOC's planer.

Ved et topmøde i Sydkorea i oktober viste Danmark også sin opstandelse i sagen, hvilket vakte stor international opmærksomhed - læs mere her.