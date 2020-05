Hvis ikke OL kan afholdes i 2021, bliver legene helt droppet, lyder det samstemmende fra Japan og IOC.

De olympiske lege i Tokyo bliver droppet, hvis coronapandemien igen spænder ben for begivenheden.

Det bekræfter Thomas Bach, der er præsident i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

I forvejen er OL i Tokyo udskudt fra 2020 til 2021 på grund af udbruddet af coronavirus. Det blev besluttet i marts.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har efterfølgende slået fast, at en ny udsættelse ikke kan komme på tale.

Shinzo Abe har også sagt, at OL ikke kan afvikles, hvis coronapandemien fortsat hærger næste sommer.

Begge synspunkter møder fuld accept hos IOC.

- Helt ærligt har jeg forståelse for dette, for du kan ikke for evigt have 3000 eller 5000 mennesker ansat i en organisationskomité, siger Thomas Bach til BBC.

- Du kan ikke hver eneste år ændre hele sportskalenderen i verden hos alle de store forbund. Du kan ikke blive ved at have atleterne gående rundt i usikkerhed, siger han.

Bach fortæller, at IOC knokler for at afholde sommerlegene næste år. Også selv om man skal forberede forskellige scenarier, der inkluderer at sætte atleter i karantæne på grund af corona.

- Hvad vil det betyde for livet i den olympiske by. Alle disse forskellige scenarier er under overvejelse, og det er derfor, jeg siger, at det er en mammutopgave.

- Der er så mange forskellige scenarier, og det er ikke nemt at håndtere dem nu, siger Bach.

- Når vi har et klart indblik i, hvordan verden vil se ud 23. juli 2021, så vil vi træffe de passende beslutninger, siger han.

Ifølge Reuters er mere end 17.000 mennesker smittet med coronavirus i Japan, mens næsten 800 er døde.

/ritzau/