Det kan blive dyrt for seks australske OL-svømmere, at den tidligere svømmer Brenton Rickard er blevet testet positiv for et ulovligt lægemiddel.

Med ny teknologi er stoffet Furosemid blevet fundet i en prøve, der blev afgivet ved OL i London 2012, og det koster Brenton Rickard hans bronzemedalje fra de olympiske lege.

Og da medaljen blev opnået i en holdkonkurrence, går det også ud over de andre australske svømmere.

Det skriver The Sydney Morning Herald's.

Det var i disciplinen 4x100 meter medley, at australierne imponerende, men tilsyneladende var der i hvert fald hos Brenton Rickard ikke rent mel i... vandet.

Kun USA og Japan gjorde det bedre og kom foran Rickard og holdkammeraterne Hayden Stoeckel, Matt Targett, Tommaso D’Orsogna, Christian Sprenger samt James Magnussen.

Ifølge Rickards advokater er der 'kun fundet en estremt lille mængde af Furosemide' i prøven.

Rickard har efterfølgende informeret sine tidligere holdkammerater, der ifølge det australske medie modtog meddelelsen med chok.

Han har nu appelleret afgørelsen.