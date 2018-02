En af dette års mest iøjnefaldende OL-atleter er den russiske curlingstjerne Anastasia Bryzgalova.

Den 25-årige skønhed imponerede ikke kun på isen, hvor hun spillede sig til OL-bronze i mixes-kategorien, men tilraner sig også stor opmærksomhed og begejstrede roser fra fans i hele verden for sine Instagram-billeder.

Det skriver The Sun.

Det er især billeder af skønheden i sparsom påklædning, der får hendes knap 100.000 følgere til at finde de store ord frem, og hun vurderes over en bred kam til at have ganske hæderlige muligheder for at skifte curling-tliværelsen ud med en modelkarriere.

#предсезонка Et opslag delt af Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) den 15. Jul, 2017 kl. 8.54 PDT #happytogether Et opslag delt af Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) den 27. Jun, 2017 kl. 1.34 PDT #honeymoon #spain Et opslag delt af Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) den 19. Jun, 2017 kl. 9.08 PDT

Bryzgalova takker ærbødigt for roserne, men lader der ikke være tvivl om, hvor hendes prioriteringer ligger.

»Ja, det er meget dejligt, at få komplimenter. Men der uddeles ikke medaljer for skønhed«.

Der tager hun så egentlig fejl, men vi forstår pointen.

Anastasia Bryzgalova har en kandidatgrad i sport og sundhed fra Lesgaft National State University, og blev sidste år gift med sin curlingpartner Alexander Krushelnitskiy.