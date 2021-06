Efter 12 år er det slut.

Kronprins Frederik har tirsdag meddelt, at han har valgt at stoppe som aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Noget, man ærgrer sig over i Danmarks Idrætsforbund (DIF), men også en beslutning som forbundet respekterer:

»I DIF har vi sat utrolig stor pris på samarbejdet med Kronprinsen om udviklingen af både OL og international idræt, og det har skabt stor værdi at have ham så centralt placeret. Derfor er der al mulig grund til at takke Kronprinsen for hans fornemme indsats« siger formand Niels Nygaard i en pressemeddelelse og tilføjer:

53-årige kronprins Frederik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere 53-årige kronprins Frederik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Kronprinsens indsigt i – og indsats for – idrætten er uvurderlig. Udover hans internationale arbejde i IOC, er han dybt engageret i dansk idræt.«

Efter kronprins Frederiks beslutning om at stoppe på IOC-posten, skal Danmarks Idrætsforbund nu i gang med en svær opgave for at få hentet en ny dansker ind til topposten.

»I DIF er det en del af vores internationale strategi at få danskere valgt til internationale topposter. Derfor skal vi i gang med et solidt arbejde, hvis vi skal lykkes med at få en ny dansker udpeget til IOC. Dét bliver ikke nemt, men vi vil gøre et helhjertet forsøg, for det er et vigtigt hverv,« understreger Niels Nygaard.

Kronprinsens beslutning vil formelt træde i kraft ved komiteens årlige generalforsamling, der finder sted i slutningen af juli forud for De Olympiske Lege i Tokyo, Japan.

Det var tilbage i 2009, at Kronprinsen blev valgt som det danske medlem af IOC, og i september 2017 blev han genvalgt til sin anden periode.

Kronprinsen har angiveligt gået med tanken om at forlade IOC i noget tid, for ifølge pressemeddelelsen ville han oprindeligt have været stoppet sidste år efter OL i Tokyo 2020.

Men da OL blev udsat et år grundet covid-19-pandemien, har Kronprinsen så i stedet valgt at offentliggøre sin beslutning nu.