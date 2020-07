Ifølge måling mener over 70 procent af japanerne, at næste sommers OL i Tokyo bør udskydes eller aflyses.

Kun en fjerdedel af japanerne mener, at det er en god idé af afholde de olympiske lege i Tokyo næste år.

Det viser en meningsmåling lavet af nyhedsmediet Kyodo News, skriver nyhedsbureauet AFP. 23,9 procent ønsker OL afholdt som planlagt.

Over 70 procent af de adspurgte går ind for en yderligere udsættelse eller en fuldstændig aflysning.

Hovedparten af disse mener, at coronapandemien ikke kan nå at komme under kontrol inden den planlagte åbning 23. juli 2021.

OL skulle være holdt i den japanske hovedstad denne sommer, men virusudbruddet kom på tværs, og derfor blev det i marts besluttet at skubbe den store sportsbegivenhed til næste sommer.

Endnu en udsættelse er på forhånd blevet udelukket af de japanske værter og Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

I slutningen af maj meddelte IOC's præsident, Thomas Bach, at OL i Tokyo bliver droppet, hvis virusudbruddet også kommer i vejen næste sommer.

- Du kan ikke hvert eneste år ændre hele sportskalenderen i verden hos alle de store forbund. Du kan ikke blive ved med at have atleterne gående rundt i usikkerhed, sagde Bach ifølge BBC.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har også gjort det klart, at en ny udsættelse ikke kommer på tale.

En anden måling i weekenden i den japanske avis Asahi Shimbum viser opbakning fra 33 procent til at holde OL næste sommer. 61 procent foretrækker en udsættelse eller en aflysning.

I Japan er 986 personer døde som følge af coronavirus, viser en opgørelse fra Johns Hopkins Universitet mandag morgen.

/ritzau/