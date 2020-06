Tokyo-guvernør Yuriko Koike er overbevist om, at det vil være sikkert at befinde sig i storbyen næste sommer.

OL i Tokyo næste år skal være "symbolet på menneskehedens sejr over coronavirus".

Det siger Tokyos guvernør, Yuriko Koike, der føler sig sikker på, at virusset ikke vil være udbredt i Japan under legene i juli og august næste år.

- Vi vil lave en 120 procents indsats for at afvikle OL. Vi vil gøre alle tænkelige tiltag i kampen mod virusset, så vi kan have et OL, der er fyldt med håb.

- Det bliver et OL, der er sikkert for atleter og fans fra hele udlandet og for indbyggerne i Tokyo og Japan, siger guvernør.

Hun giver dog også udtryk for, at det ikke alene er op til Japan, om der afvikles OL. Hvis virusset ikke er under kontrol andre steder i verden, er OL i fare for en aflysning.

I Japan er der ifølge Johns Hopkins University registreret 17.250 smittetilfælde af coronavirus, og 924 af de smittede er døde. Baseret på de tal er det asiatiske land med over 125 millioner indbyggere sluppet godt igennem coronakrisen.

Japan har dog også fået kritik for, at landet har foretaget relativt få coronatest, og at der derfor kan være store mørketal.

Ifølge Yuriko Koike har udsigten til at afvikle OL spillet en central rolle i, at den japanske befolkning har været meget villig til at tage coronaforholdsregler til sig. Japanerne har blandt andet været gode til at holde fysisk afstand.

- Indbyggerne i Tokyo ved, at det ikke er muligt at afholde OL næste år, medmindre virusset er under kontrol. Det er en af de ting, der har fået dem til at yde en stor indsats i virusbekæmpelsen, siger guvernøren.

Både de japanske OL-arrangører og Den Internationale Olympiske Komité har slået fast, at det ikke er en mulighed at udskyde OL igen. Kan legene ikke afvikles som planlagt næste år, vil OL for første gang i fredstid blive aflyst.

/ritzau/AFP