OL-guldmedaljen - symbolet på sportslig storhed. Men måske er en sådan ikke så langtidsholdbar, som man umiddelbart skulle tro.

Flere guldmedaljevindere fra sommerens OL i Tokyo betvivler i hvert fald kvaliteten af de guldmedalje, de har modtaget.

På de sociale medier har kinesiske Zhu Xueying, som er trampolinudøver, og svømmeren Wang Shun vist billeder af deres ellers så fine medaljer, hvor guldoverfladen er ved at skalle af.

Den kinesiske trampolin-guldvinder Zhu Xueying fortæller om, hvordan hun ved et tilfælde opdagede fejlen i sin medalje.

Zhu Xueyings guldmedalje, som hun har vist den på Twitter. Vis mere Zhu Xueyings guldmedalje, som hun har vist den på Twitter.

»Det var altså ikke med vlje, men jeg opdagede et mærke på min guldmedalje. Jeg troede, det var snavs, så jeg prøvede at gnubbe det væk. Men så blev mærket større,« siger hun ifølge The Times.

De ansvarlige for de olympiske lege i Tokyo forsvarer kvaliteten af medaljerne, og oplyser at, det der skaller af, blot er et beskyttende lag, som er lagt ovenpå guldoverfladen.

OL-guldmedaljer er ikke lavet af rent guld, men af sølv, som har fået en overfladebelægning af guld.

Medaljerne ved legene i Tokyo er lavet af guld, sølv og bronze, som stammer fra aflagte japanske mobiltelefoner.