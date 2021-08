Der er godt nyt til de danske håndboldfans.

For Lasse Andersson er nemlig blevet sin skade kvit og meldes nu klar til tirsdagens OL-kvartfinale mod Norge.

Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen på et pressemøde mandag morgen.

»Vi har Lasse klar igen, og han kunne også godt have spillet mod Sverige,« lyder det.

Foto: MARTIN BERNETTI Vis mere Foto: MARTIN BERNETTI

Den 27-årige Füchse Berlin-spiller måtte hjælpes fra banen i onsdagens kamp mod Bahrain efter at have vredet om på sin højre ankel.

Resten af kampen tilbragte Andersson liggende ude på sidelinjen med et håndklæde over hovedet og benet oppe på en stol.

Derfor var den danske stjerne da heller ikke med i fredagens kamp mod Portugal og søndagens sidste gruppekamp mod Sverige.

Noget, der i den grad kunne ses på banen, da Danmark lukkede hele 33 mål ind mod viceverdensmestrene.

Nikolaj Jacobsen indrømmede da også søndag, at Andersson havde været savnet i forsvaret.

»Det ser okay ud med Lasse. Jeg regner med at have ham klar på tirsdag, hvis alt går vel,« sagde han og tilføjede:

»Det har vi også behov for. Der er ingen tvivl om, at vores defensiv er dårligere uden Lasse. Det har de seneste to kampe også vist.«

Danmark tabte med 30-33 til Sverige, men trods nederlaget vinder de danske drenge alligevel puljen.

Det betyder, at landsholdet skal møde nummer fire fra den anden gruppe – og det er altså vores norske naboer med superstjernen Sander Sagosen i front.

Kampen spilles tirsdag kl. 10.00 dansk tid, og du kan som altid følge kampen live her på bt.dk.