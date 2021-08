Gidsel tog ansvar, da det brændte på. Og det fortryder han ikke, selv om det ikke endte lykkeligt.

Danmarks stjerneskud Mathias Gidsel imponerede nok engang – men til sidst fik han skurkerollen, da OL-finalen mellem Frankrig og Danmark skulle afgøres.

Med 15 sekunder igen havde Danmark mulighed for at udligne den føring, franskmændene havde haft næsten hele kampen.

Gidsel tog ansvaret, men hans aflevering ind til Magnus Saugstrup blev opsnappet af en fransk forsvarsspiller, der kunne kyle kuglen i et tomt dansk mål til slutresultatet 23-25.

Mathias Gidsel og Frankrigs Luka Karabatic efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel og Frankrigs Luka Karabatic efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Efterfølgende mente Gidsel, at han i situationen ikke blev helt retfærdigt behandlet af det montenegrinske dommerpar.

»Vi spiller 7 mod seks. Og armen er oppe, og jeg fornemmer, at der ikke er særligt mange afleveringer tilbage, så jeg prøver noget. Jeg føler egentlig, at jeg har frikastet – og så prøver jeg at finde Saugstrup,« sagde den 22-årige GOG-stjerne.

»Det er en svær aflevering, men jeg føler, at den er gratis, fordi jeg havde frikastet.«

Men frikastet blev ikke dømt, og selvom situationen blev skæbnesvanger, var Gidsel ikke synderligt påvirket efterfølgende.

Mikkel Hansen, Henrik Toft Hansen, Lasse Andersson, Mathias Gidsel og Morten Olsen ved medaljeoverrækkelse efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen, Henrik Toft Hansen, Lasse Andersson, Mathias Gidsel og Morten Olsen ved medaljeoverrækkelse efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Sådan er det, der er nogle, der skal lave fejlen. Træls, det var mig. Men et eller andet sted er jeg stolt over, at jeg gjorde noget. Jeg kunne også bare have spillet Mikkel og have sagt 'værsgo, så må du sgu klare den'. Men det gjorde jeg ikke.«

»Jeg er generelt stolt over mig selv og den mentale præstation, jeg har leveret. Tage mit spil fra GOG med på landsholdet. Bare spille håndbold, som jeg gjorde som bare med en skumbold hjemme i den gamle Skjern-hal.«