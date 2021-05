Der er udbrudt jubel hos de danske OL-atleter.

For Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har nemlig indgået en aftale med Pfizer/BioNTech, som er klar til at donere vacciner til OL-deltagere verden over.

Og det vækker glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

»Vi kender ikke de specifikke punkter endnu eller de nærmere omstændigheder, men vi er selvfølgelig glade for meldingen fra IOC,« siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør i DIF, til B.T.

Efter flere uger med debat om, hvorvidt de danske OL-atleter skal rykkes frem i vaccinekøen eller ej, ser det nu ud til, at Viktor Axelsen og co. kan få de eftertragtede stik med den gyldne væske.

Det afhænger dog af, om de nationale olympiske komiteer kan samarbejde med de lokale regeringer om at føre aftalen ud i livet.

»Vi regner med, at de danske atleter bliver tilbudt netop de vacciner, men det kræver jo, at det går igennem det nationale regeringsprogram. Det er Pfizer/BioNTech, der sørger for, at der kommer ekstra vacciner øremærket til de danske OL-atleter, så der ikke er nogen, der springer foran i vaccinekøen.«

De kommer vel stadig foran i køen, nu hvor de bliver tilbudt de vacciner før andre danskere?

»Pointen er jo, at der er ekstra doser øremærket kun til OL-atleterne. Det er doser, som Danmark ellers ikke ville have fået.«

Men det er vel stadig at springe foran i vaccinekøen?

»De får ikke doser fra den danske regering og det danske vaccineprogram. De kommer målrettet fra folk udefra, i dette tilfælde IOC, der går ind og hjælper.«

Er det ikke stadig at snyde folk i den danske vaccinekø?

»Nej, der er ikke nogen, der kan føle sig snydt. De bliver vaccineret med nogle doser, der kommer hertil udenom de nationale leverancer.«

Har I kontaktet den danske regering i forhold til at få ført aftalen ud i livet?

»Nej, for vi har først lige fået meldingen fra IOC, men vi kommer til at have en dialog omkring det.«

IOC har i en officiel meddelelse understreget, at de ekstra doser ikke bliver trukket ud af eksisterende vaccineprogrammer rundtomkring i verden.

OL i Tokyo, Japan, afvikles fra 23. juli til 8. august.