Kampe med fyldte tribuner i Tokyo skal fungere som forsøg forud for et måske coronapræget OL næste sommer.

Et fyldt baseballstadion til en række kampe og verdens hurtigste supercomputer. Det er ingredienserne i et forsøg, som de kommende OL-værter i Tokyo netop har sat i gang.

Fredag strømmede fans iført mundbind ind på Yokohama Stadium, der også skal bruges til sommer-OL næste år, til baseballkamp. Og det vil ske igen de kommende dage.

Årsagen er, at man i Japan har igangsat et forsøg, som skal kortlægge smittefare ved at fylde stadion helt op - eller i hvert fald med 80 procent af kapaciteten.

Ingeniører har installeret en masse kameraer og censorer på stadion, som skal overvåge brugen af mundbind og tjekke bevægelserne fra begejstrede fans, mens Co2-detektorer vil mål tætheden blandt tilskuerne.

Disse data vil efterfølgende blive smidt ind i supercomputeren "Fugaku", der angiveligt er verdens hurtigste.

Den er allerede blevet brugt til at analysere luftbårne dråber i toge og klasseværelser, men endnu ved man ikke, hvordan luftbårne dråber arter sig udendørs i store forsamlinger.

- Med vind, og den måde hvorpå stadioner er konstrueret med sæder tæt på hinanden, er vi nødt til at finde ud af, hvordan dråber spreder sig under sådanne omstændigheder for at kunne undgå smitte, siger en leder af forsøget til AFP.

Det hele har naturligvis til formål at undersøge og sikre sig, at man kan afholde OL næste sommer med tilskuere på lægterne, selv om coronapandemien endnu ikke måtte have sluppet sit greb i kloden.

Stadion i Yokohama kan huse 32.000 tilskuere udendørs, og alle skal til testen bære mundbind og er blevet bedt om at installere en app til brug for smittesporing.

I næste uge skal lignende forsøg med kampe på et helt eller næsten fyldt indendørsstadion, Tokyo Dome, efter planen finde sted.

Japan er oppe på omkring 100.000 tilfælde af coronasmitte, men kun cirka 1700 mennesker er døde af det. Det er et forholdsvis lavt tal, også set i forhold til at landet på intet tidspunkt har været lukket ned.

/ritzau/