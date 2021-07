Det, der ikke måtte ske, er sket.

For på trods af massive restriktioner og alverdens forbehold, er OL blevet ramt af coronavirus, før det overhovedet er begyndt.

Senest er det sydkoreanske IOC-medlem Ryu Seung-Min testet positiv efter at være ankommet til den japanske hovedstad.

Det skriver Reuters.

Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere Foto: KIM KYUNG-HOON

»Den Internationale Olympiske Komité er blevet gjort opmærksom på Ryu Seung-Mins positive coronatest ved ankomsten til Japan. Han er lige nu i isolation, og der vil han blive, indtil de japanske myndigheder beslutter, at han kan bryde isolationen,« siger en talsperson fra IOC.

Hovedpersonen selv forklarer, at han ikke kunne have gjort ret meget anderledes for at forhindre at blive smittet.

»Jeg blev testet to gange, inden jeg fløj til Japan, og jeg er fuldstændig fri for symptomer. Det kan muligvis skyldes, at jeg allerede er færdigvaccineret,« siger Ryu Seung-Min og tilføjer:

»Jeg vil gerne undskylde over for IOC og de japanske arrangører for de problemer, min positive prøve har skabt.«

Sydkoreaneren er dog ikke den eneste person med forbindelse til OL, der er testet positiv de seneste dage.

Lørdag kom det nemlig frem, at det første smittetilfælde i selve OL-byen er blevet registreret. Et tal, der efterfølgende er vokset til tre personer.

Talsperson for Tokyo 2020, Masa Takaya, fortæller søndag, at de tre personer kommer fra samme land og sport.

Ifølge OL-arrangørerne er antallet af positive tilfælde med relation til legene nu oppe på 14.

Der kommer i alt 6700 atleter og officials til OL-byen i Tokyo, hvor de skal indrette sig efter en række restriktioner. Blandt andet skal de løbende testes og bære mundbind.