Den franske regering trapper ned på OL-åbningsceremonien, hvad angår tilskuere og billetsalg.

326.000 billetter vil blive solgt eller givet væk gratis til åbningsceremonien ved de olympiske lege i Paris til sommer.

Det oplyser den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, tirsdag ifølge AFP. Det er første gang, at han sætter et præcist tal på billetterne til begivenheden 26. juli på Seinen i Paris.

- Vi vil have 104.000 tilskuere, som har betalt for en billet, på den ene side af Seinen. Og så vil vi have 222.000 på den anden side med gratis billetter, siger Gérald Darmanin.

Derudover vurderer indenrigsministeren, at der vil være yderligere 200.000 mennesker, der vil kunne se åbningsceremonien fra bygninger på hver sin side af floden.

Endelig vil der i byens fanzoner forventes at komme 50.000 mennesker, som også vil se begivenheden på storskærme.

Samtidig står det klart, at der dermed ikke kommer til at være lige så mange tilskuere som forventet.

De franske OL-arrangører havde forestillet sig op mod to millioner tilskuere i de oprindelige planer. Og i 2022 meldte Gérald Darmanin ud, at der ville blive solgt 600.000 billetter.

Det bliver ikke tilfældet, og det skyldes især hensynet til sikkerheden. De franske myndigheder har kæmpet for at bringe antallet af mennesker ned.

Det handler om bekymringer med at kontrollere så store menneskemængder og risikoen for terrorangreb.

Antallet af mennesker til en åbningsceremoni vil stadig slå alle rekorder, da det er første gang, at det ikke foregår på et atletikstadion.

Desuden vil 180 både tage del i åbningsceremonien på Seinen, og 94 af bådene vil være fyldt med atleter. Det oplyser Marc Guillaume, der står for sikkerheden i Paris.

OL begynder 26. juli og varer frem til 11. august.

/ritzau/