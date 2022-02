Mystikken var stor, og spørgsmålet omkring hvor Peng Shuai befandt sig blev delt flittigt.

Sent mandag og natten til tirsdag dansk tid viste tennisstjernen sig så frem i offentligheden for første gang, siden hun i november på de sociale medier beskyldte en toppolitiker for seksuelt overgreb.

Peng Shuai havde taget plads på tilskuerrækkerne tæt på IOC-præsidenten Thomas Bach under OL i Beijing.

Da der kom et skriv frem, angiveligt fra Peng Shuai, på de sociale medier i november omkring det seksuelle overgreb, der skulle have fundet sted tre år forinden, 'forsvandt' Shuai fra rampelyset.

Der kom intet på de sociale medier, og hun blev i flere uger ikke set offentligt. Opslagene blev siden slettet, og i et interview i weekenden fortalte hun så, at hun aldrig har beskyldt politikeren for noget.

»Seksuelle overgreb? Jeg har aldrig sagt, at nogen har forgrebet sig på mig på nogen måde,« sagde hun i den forbindelse, ligesom hun i december også trak sine beskyldninger tilbage og forklarede, at hun var blevet misforstået.

En forklaring, kvindernes internationale tennisforbund WTA dog ikke gav meget for, og de har krævet en 'komplet undersøgelse' af Peng Shuais anklager uden indblanding fra de kinesiske myndigheder.

»Det er altid godt at se Peng Shuai. Uanset om det er i et interview eller som tilskuer til OL. Men hendes seneste interview, der blev lavet ansigt til ansigt, fjerner ikke nogen af vores bekymringer omkring hendes oprindelige opslag fra 2. november,« siger WTA-direktør Steve Simon til forbundets hjemmeside.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) støtter også en uvildig undersøgelse – vel og mærke på foranledning af Peng Shuai selv.

»Hvis hun ønsker en undersøgelse, vil vi selvfølgelig også støtte hende. Men det er hendes beslutning. Det er hendes liv og hendes anklager,« sagde IOC-præsident Thomas Bach fredag.

Peng Shuai vandt i 2013 Wimbledon i kvindedouble, inden hun året efter triumferede ved French Open.