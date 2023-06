Det lyder som en dårlig joke, men der er ingen grund til at tjekke kalenderen. Det er ikke en aprilsnar.

En australsk forretningsmand har store planer om at skabe en OL-konkurrent, hvor atleterne skal slå alle verdensrekorder og rykke grænserne for menneskelig ydeevne.

Og hvordan skal de så gøre det, spørger du.

Atleterne opfordres til at bruge doping i tæt samarbejde med læger og forskere. Idéen er ikke overraskende blevet mødt med stor kritik. Det skriver The Guardian.

Dopingsynderen Lance Armstrong er én af de atleter, forretningsmanden hylder. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er en joke for at være ærlig. Det er unfair, usikkert, og jeg mener ikke, at det er den rigtige vej at gå,« lyder den hårde kritik fra Anna Meares, der står i spidsen for Australiens OL-delegation.

Men forretningsmanden Aron D'Souza er dybt alvorlig med sine planer for det såkaldte 'Enhanced Games', der skal vippe OL af tronen.

»Atleter er voksne mennesker, der kan gøre, hvad de vil med deres krop. Min krop, mit valg, din krop, dit valg,« siger den australske entrepreneur.

»Ingen regering eller sportsforbund skal tage den slags beslutninger for atleterne. Og slet ikke når det kommer til produkter, der er reguleret og godkendt af FDA (den amerikanske lægemiddelstyrelse, red.),« fortsætter D'Souza, som kalder OL for korrupt.

Den dopingdømte topsprinter Ben Johnson er én af de atleter, forretningsmanden hylder. Her er Ben Johnson i retten i 1989. Foto: Don Emmert/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er ikke et spørgsmål, om vi kan slå ni-sekunders grænsen på en 100-meter. Det er jeg sikker på, at vi kommer til. Jeg vil se 40, 50, 60-årige slå verdensrekorder, fordi præstationsfremmende medicin er vejen til anti-ældning. Det er vejen til ungdommens kilde.«

»Intet andet vil forbedre produktiviteten i vores samfund som at forhindre ældning. Det lyder som science fiction, men vi lever i fremtiden – bare se på udviklingen af kunstig intelligens,« fortsætter D'Souza, som vil afholde de første 'Enhanced Games' i december 2024.

Aron D'Souza hylder flere atleter, der er blevet taget for doping og har fået deres resultater frataget. Det gælder blandt andre Lance Armstrong, 1980ernes sprintstjerne Ben Johnson og den tidligere topsprinter Marion Jones.