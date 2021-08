Det er desværre ikke muligt at tale om årets OL i Tokyo uden også at tale om coronavirus.

Og nu er der kommet nye smittetal.

Onsdag oplyser arrangøren, at yderligere 29 personer med tilknytning til OL er testet positive for coronavirus. Det skriver Reuters.

Langt de fleste atleter er i løbet af de seneste uger gået fri, men det er ikke tilfældet denne gang. For blandt de 29 personer er fire af de smittede atleter – tre af dem er græske kunstsvømmere.

Der er meget strenge regler, hvad angår coronavirus i den forstand, at alle der har tilknytning til legene skal testes med jævne mellemrum. Alle har skullet testes ved ankomst og de efterfølgende tre dage.

For atleter gælder det blandt andet, at de skal testes hver eneste dag, mens pressefolk skal igennem en test hver fjerde dag. Der gælder desuden skrappe regler for, hvor det er tilladt at opholde sig.

Atleterne må eksempelvis kun være i OL-byen, til træning eller i konkurrence. Bryder de reglerne, bliver de sendt hjem, hvilket for nyligt skete for to atleter fra Georgien.

Vazha Margvelashvili og Lasha Shavdatuashvili på henholdsvis 27 og 29 år havde vundet sølv i judo, og det fejrede de ved at tage på sightseeing. Men det må man altså ikke, og det havde den konsekvens, at de blev sendt hjem med det samme.

Den administrerende direktør for OL-organisationen, Toshiro Muto, sagde natten til søndag dansk tid, at i alt seks personer med forbindelse til OL har fået frataget deres akkrediteringer for at bryde coronarestriktionerne.

Smitten er de seneste uger steget i Tokyo, og det har længe været velkendt at store dele af befolkningen ikke har bakket op om beslutningen om at gennemføre sommerens lege.

Her har modsvaret dog blandt andet lydt, at netop OL skal være et bevis på, at det er muligt at gennemføre så stor en begivenhed på trods af pandemien.

Lige nu bliver der dagligt fundet cirka 10.000 smittede i Japan.