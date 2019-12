På et møde i januar kan Fifa-præsident Gianni Infantino blive indlemmet som medlem af olympisk komité.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, er i position til at blive medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Det siger IOC's præsident, Thomas Bach, på et pressemøde i den schweiziske by Lausanne torsdag ifølge nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Foruden Infantino ser formanden for Den Japanske Olympiske Komité, Yasuhiro Yamashita, samt præsidenten for Det Internationale Tennisforbund, David Haggerty, ud til at blive optaget som medlemmer.

Det skal endegyldigt vedtages på et møde i Lausanne i januar.

49-årige Infantino har været præsident for Fifa siden 2016.

Dengang afløste han Sepp Blatter, der havde været involveret i en korruptionsskandale.

Blatter måtte forlade præsidentjobbet blandt andet som følge af anklager om ulovlige pengetransaktioner til den daværende præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

I juni blev Infantino genvalgt som Fifa-præsident for de kommende fire år.

Mens Infantino ser ud til at blive en del af IOC-fællesskabet, må præsidenten for Det Internationale Atletikforbund, Sebastian Coe, kigge langt efter et medlemskab.

Det sker på grund af interessekonflikter, siger Thomas Bach. Ved siden af arbejdet i atletikforbundet er Coe formand for konsulentvirksomheden CSM, der samarbejder med IOC.

- Vi ville gerne indlemme ham som medlem af IOC, da han er præsident for en af vores vigtigste olympiske sportsgrene.

- CSM udfører konsulentarbejde for diverse organisationer og interessenter og er kontraktligt forbundet med IOC, siger Bach ifølge AFP.

Hvis interessekonflikten løses, kan Coe blive optaget som medlem under næste års OL.

Hverken Fifa eller atletikforbundet har været repræsenteret i IOC siden 2015 på grund af diverse skandaler.

/ritzau/