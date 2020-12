Sverri Nielsen er atlet nummer 17, der officielt er udtaget til næste års OL i Tokyo.

Den færøske roer Sverri Nielsen er blevet udtaget til OL.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Nielsen er forsvarende europamester og VM-sølvvinder i singlesculler og anses som et af de største danske håb om en medalje ved de kommende sommerlege i Tokyo i 2021.

En række danske udøvere har kvalificeret sig til OL, men de skal officielt udtages af Danmarks Olympiske Komité for at komme med til Japans hovedstad.

27-årige Sverri Nielsen er atlet nummer 17, der er blevet udtaget.

- Jeg er mega glad for, at det nu er bekræftet, at jeg er udtaget til OL. Det bliver helt sikkert en stor og anderledes oplevelse, og jeg glæder mig utroligt meget til at repræsentere Danmark og Færøerne i Tokyo, siger Sverri Nielsen i pressemeddelelsen.

Sverri Nielsen, der er født og opvokset på Færøerne, har boet i Bagsværd siden 2011. Det er første gang, han skal deltage ved et OL.

Den bomstærke roer fik sit helt store gennembrud med VM-sølv i 2019, og i oktober i år fulgte han op med at vinde sin kategori ved EM.

Selv tør han ikke spå om en topplacering ved OL.

- Jeg ville selvfølgelig ikke bruge så meget tid og energi på det her, hvis jeg ikke altid gik efter at vinde. Det gør jeg selvfølgelig, men når det så er sagt, så er OL en kæmpe og helt speciel begivenhed, hvor alt kan ske.

- Og der er mange utroligt stærke navne, der vil kæmpe med om medaljer, så det bliver svært, siger han.

Chef de mission for OL-holdet Søren Simonsen har store forventninger til færingen.

- Udtagelsen af Sverri er en rigtig god nyhed for alle sportsinteresserede, som glæder sig til de store OL-oplevelser, vi har i vente til sommer.

- Sverri har gennem lang tid leveret nogle flotte internationale resultater, herunder en VM-sølvmedalje i 2019 og en EM-guldmedalje i 2020. Resultater, der siger rigtig meget om, hvilket topatlet Sverri er, siger han.

OL begynder 23. juli og slutter 8. august.

/ritzau/