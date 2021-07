Gymnasten Jordan Chiles skal repræsentere USA ved OL, der begynder i Tokyo om få dage.

Og deltagelsen ved legene betyder, at hendes mor har fået udskudt afsoningen af sin fængselsdom med 30 dage. Det skriver People.

Udskydelsen bunder i, at retten har vurderet, at det er vigtigt for den 20-årige gymnast at have sin mors opbakning i så stort et øjeblik i livet.

Det amerikanske medie tilføjer, at der ingen indvendinger var fra anklagerens side af.

20-årige Jordan Chiles. Foto: Carmen Mandato

Gina Chiles skal en tur bag tremmer, fordi hun er dømt for at have svindlet for flere hundrede tusinde kroner. Hun har erklæret sig skyldig.

Moren til OL-deltageren erkender, at hun har snydt sine kunder for et meget højt beløb og brugt pengene for egen vindings skyld. Det afslører retsdokumenter.

Gina Chiles skulle begynde at afsone sin straf 27. juli. Det er dagen, hvor USAs gymnastikhold kan komme til at konkurrere i finalen i Japan, hvis de skulle kvalificere sig.

Den fængselsdømte mor har tidligere sat ord på, hvor meget det betyder for hende at kunne se sin datter på højeste niveau.

»Det er det største øjeblik som mor hver eneste gang, jeg ser Jordan. Det er bare fantastisk, hvor hun er nået til,« har hun tidligere udtalt ifølge People.

Retten har idømt Gina Chiles et års fængsel.