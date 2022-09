Lyt til artiklen

Atletikverdenen på særligt Bahamas er i disse dage ramt af chok og stor sorg.

For en bytur lørdag aften endte på tragisk vis fatalt for OL-løberen Shavez Hart.

Han blev skudt og dræbt på åben gade, oplyser Mario Bowleg, der er kulturminister på Bahamas, og politiet har desuden bekræftet episoden.

Shavez Hart, der blot blev 29 år gammel, var i byen med nogle venner, da han kom i klammeri med en anden gruppe på en parkeringsplads uden for natklubben Mount Hope i North Abaco.

Shavez Hart blev lørdag skudt og dræbt. Foto: Fabrice COFFRINI Vis mere Shavez Hart blev lørdag skudt og dræbt. Foto: Fabrice COFFRINI

Her forlod en af mændene stedet og vendte tilbage med et våben, som han sigtede mod Hart, der blev ramt i brystet. Der blev slået alarm, og politiet ankom hurtigt, men der var intet at gøre.

»EMS kom til stedet og fandt ingen livstegn. Offeret blev kørt til Mash Harbour Clinic, hvor han blev tilset og erklæret død. Gerningsmanden blev senere anholdt og er i politiets varetægt,« oplyser Chrislyn Skippings fra Royal Bahamas Police Force i en meddelelse.

Heri lyder det desuden, at efterforskningen af sagen stadig er i gang.

Drabet skete blot få dage før Shavez Harts fødselsdag. Den 6. september ville løberen være fyldt 30 år.

Han var en af de bedste sprintere på Bahamas, og han var også med ved OL i Rio i 2016. Her deltog han i både 100 meter og 200 meter, hvor semifinalen dog blev endestationen i begge discipliner.

Samme år var han med til at vinde sølv ved VM i 4 x 400 meter.