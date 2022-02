Alexander Bolshunov leverede en magtdemonstration, da russeren søndag vandt OL-guld i langrend.

Bolshunov satte konkurrenterne fuldstændig til vægs i 30 km skiathlon og vandt med en margen på hele 1 minut og 11 sekunder ned til nummer to.

Hans sejr fik på det efterfølgende pressemøde en amerikansk journalist til at spørge, om der var grund til at være mistænkelig overfor Bolshunov- med den overlegne kørsel og det tidligere statsstyrede russiske dopingprogram in mente.

Og det var et spørgsmål, som fik den 25-årige guldvinder til at ryge op i det røde felt.

»Du bliver ikke bare olympisk mester ud af det blå. I løbet af de seneste år har jeg bevist min styrke i hvert eneste løb. Når jeg hører, at du hentyder til doping, kaster jeg op. Det er rene atleter, der løbende bliver testet, der er til stede her ved OL. Og vi bliver dopingtestet nærmest hver eneste dag,« sagde Bolshunov og fortsatte:

»Vi skal udfylde formularer, der fortæller, hvor vi træner og hvornår. Om absolut alt i vores liv. Jeg synes, det er forkert at stille den slags spørgsmål. Der ligger flere års træning bag sådan en sejr,« lød det fra russeren, som samtidig kom med en invitation til journalisten.

»Hvis du vil se, hvordan vi træner, er du velkommen til at komme og se. Det er hårdt, tro mig. Så tror jeg, at du og dit publikum aldrig vil stille den slags spørgsmål igen.«

OL-guldmedaljen er den første af slagsen for Alexander Bolshunov - men dog langt fra den første olympiske medalje til samlingen.

Ved de seneste lege i Pyeongchang vandt russeren således tre sølvmedaljer og en enkelt bronzemedalje.