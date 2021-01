Mens befolkningen i Japan synes skeptisk over for sommerens OL i Tokyo, bakker virksomhederne op om legene.

Et flertal af de store virksomheder i Japan bakker om sommerens OL og para-OL i Tokyo på trods af coronapandemien.

Det viser en undersøgelse ifølge den japanske tv-station NHK, som har spurgt 100 af landets største virksomheder til deres holdning til legene.

48 af dem mener, at OL skal finde sted i en reduceret udgave, mens 13 bakker op om de originale planer for OL.

Tre af virksomhederne mener, at OL bør blive aflyst, mens 36 ikke vil tage stilling til spørgsmålet.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, om de adspurgte virksomheder også er sponsorer for OL.

Men flere af dem understreger, at den internationale sportsbegivenhed kan være med til at få gang i økonomien og samfundet igen.

Mens størstedelen af virksomhederne lader til at bakke op om legene, er befolkningen langt mere skeptisk.

En undersøgelse fra samme medie viste tidligere i januar, at næsten 80 procent af japanerne over 18 år mener, at OL bør udsættes igen eller aflyses.

OL skulle være afholdt i sommeren 2020, men blev skubbet med et år på grund af pandemien.

På det seneste har der været forlydender om, at legene var i fare for at blive aflyst, men rygterne er indtil nu blevet skudt ned af regeringen og OL-arrangørerne.

Onsdag understregede præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, at der fortsat bliver arbejdet hårdt på at gennemføre legene.

/ritzau/