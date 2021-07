Tjekkiet har torsdag meddelt, at cykelrytteren Michal Schlegel er testet positiv for covid-19.

Han er den fjerde OL-atlet fra Tjekkiet og det sjette medlem af den tjekkiske OL-delegation, der er testet positiv.

26-årige Schlegel, der til dagligt kører for holdet Elkov-Kasper, stiller dermed ikke til start i landevejsløbet, der afvikles tidlig lørdag morgen dansk tid.

Tidligere torsdag kom det frem, at en kvindelig beachvolleyballspiller fra Tjekket ligeledes var blevet testet positiv for den frygtede virus.

Marketa Slukova-Nausch var chokeret, da hun fik den kedelige nyhed, og hun sagde i et interview, at hun ikke vidste, hvad hun skulle sige.

Tidligere er en mandlig beachvolleyballspiller samt træner for beachvolleyballholdet Simon Nausch, der er gift med Marketa Slukova-Nauch, blevet testet positive.

Det samme er en bordtennisspiller og Tjekkiets holdlæge.

Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, er utilfreds. Han kalder situationen for en 'skandale'.

»Jeg kan slet ikke lide det her. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne ske, siger han ifølge AFP.«

Generelt er smittetallene i Tokyo lige nu problematiske. Torsdag blev der således registeret over 1.900 nye tilfælde det seneste døgn.

Det var det højeste tal i seks måneder.

Vi skal tilbage til den 15. januar tidligere på året for at finde et tal, der var højere end torsdagens over 24 timer.