»Det kan blive en global superspreder.«

»Det er en perfekt åbningsscene til en spændende film, hvor mennesker over hele verden bliver syge af deltavarianten, og de sporer infektionen tilbage til OL.«

Sådan lyder det fra infektionsekspert ved Universitetet i San Francisco Peter Chin-Hong til Scientific American.

Han mener, at hvis man afholder OL, kan det få enorme konsekvenser for hele verden, også selvom der er indført store restriktioner.

FILE PHOTO: The Olympic rings are illuminated in front of the National Stadium in Tokyo, Japan January 22, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon//File Photo Foto: Kim Kyung Hoon Vis mere FILE PHOTO: The Olympic rings are illuminated in front of the National Stadium in Tokyo, Japan January 22, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon//File Photo Foto: Kim Kyung Hoon

Ching-Hong forklarer, at det nemlig ikke kun går hen og bliver en lokal superspreder i et dårligt vaccineret land, men at det derimod kommer til at ramme mange lande på verdensplan, når sportsudøverne, journalister og officials skal hjem igen.

Som det ser ud nu, så vil der ikke være tilskuere under de olympiske lege. Det er et led i den japanske regerings plan om at mindske muligheden for smitte så meget som muligt.

Derudover skal alle olympiske atleter, journalister og officials følge de retningslinjer, som er beskrevet i den officielle 'regelbog'.

Alle dem som bor i den olympiske landsby, har kun lov til at rejse til steder, som de på forhånd har i deres aktivitetsplan, og det er forbudt at gå på egen hånd uden for landsbyen eller besøge turiststeder såvel som restauranter og barer i områderne.

På daglig basis kræves det også, at der bliver udført en sundhedskontrol ved hjælp af en app, samt at alle bliver testet for coronavirus ofte ved hjælp af spyttest. Hvis en test er positiv eller inkonklusiv, skal der laves en pcr-test.

OL løber af stablen fredag 23. juli og varer frem til 8. august.