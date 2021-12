Den russiske sportsverden er efterladt i chok efter nyheden om kunstskøjteløberen Dmitri Solovievs indlæggelse på sygehuset.

For efter et voldsomt overfald tirsdag, er den 32-årige OL-guldvinder nemlig indlagt med alvorlige hovedskader.

Og derfor holder alle omkring den russiske stjerne lige nu vejret og venter de kommende dage, som bliver afgørende, forklarer Solovievs kæreste, Anna Sidorova, ifølge mediet RT.

»Hans tilstand er stadig slem, og det er begrænset, hvor meget han kan kommunikere. Lægerne har forbudt ham at have kontakt med nogen mere end én til to gange om dagen,« siger Anna Sidorova, der selv er på det russiske landshold i curling, og tilføjer:

»Han siger selv, at han kun ønsker at sove hele tiden. De næste fire dage er de mest farlige, da lægerne ikke engang ved, hvor alvorlige skaderne i hovedet kan vise sig at være.«

Det var onsdag, at flere russiske medier kunne fortælle, at Dmitri Soloviev var blevet indlagt med hovedskader efter at være blevet overfaldet af to-tre mænd.

Ifølge Anna Sidorova, der var vidne til overfaldet, blev kæresten pludselig en del af et skænderi, som endte helt galt.

»En af mine venner bad om en lighter fra en gruppe på tre unge mænd. Herefter opstod der et skænderi. Jeg forsøger som altid at gå i de situationer, så jeg ville ikke tale,« har Sidorova tidligere forklaret samt fortalt, hvordan Dmitri Soloviev kom til for at forsvare hende:

»En af dem skubbede pludselig til Dmitri, mens han havde hænderne i lommen. Han faldt bagover og ramte døren til baren. Han lagde sig så ned, mens de sparkede ham.«

RT skriver, at de pågældende gerningsmænd efterfølgende er blevet anholdt af politiet.

Seneste meldinger går på, at Soloviev er ved bevidsthed og bliver behandlet på neurologisk afdeling ved Botkin-sygehuset i den russiske hovedstad, Moskva.

Dmitri Soloviev blev olympisk mester i holdkonkurrencen under OL på hjemmebane i 2014. Fire år senere blev det til sølv i samme øvelse under OL i Pyeongchang.

Derudover kan russeren prale af at have vundet seks individuelle EM-medaljer samt en enkelt VM-medalje.