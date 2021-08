Danmark er klar til OL-finalen i holdforfølgelsesløb på cykelbanen efter et bizart uheld mod Storbritannien.

Den Internationale Cykelunion (UCI) bekræfter, at Danmark er klar til OL-finalen i 4000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling efter bizart uheld mod Storbritannien.

Efter et langt forløb, hvor uheldet blev vurderet af kommissærerne, meddelte UCI, at finalen onsdag bliver mellem Danmark og Italien.

Uheldet skete til sidst i løbet mandag, hvor danskerne var suveræne og indhentede briterne. Det afslutter løbet ifølge reglerne, så spørgsmålet var, om danskerne havde hentet briterne i regelforstand, inden danskerne kørte ind i den britiske rytter.

Reglen siger, at et hold skal være inden for en meter af modstanderen - så er modstanderen hentet. Det fremgår af Den Internationale Cykelunions (UCI) reglement.

»Et hold er indhentet, når modstanderholdet (mindst tre ryttere, der kører sammen), indhenter eller er inden for en meter af det (holdet, red.),« lyder det i UCI-reglerne.

Den vurdering faldt altså ud til danskernes fordel, meddeler UCI på cykelbanen.

Danskerne møder i tirsdagens finale Italien, der i deres heat om en finalebillet slog den eksisterende danske verdensrekord klart.

Den nye rekord lyder nu på 3 minutter og 42,307 sekunder.

Tidligere tilhørte rekorden Danmark, som tirsdag altså får muligheden for at tage rekorden tilbage, og det er nok, hvad der skal til, hvis de stærke italienere skal slås i guldduellen, der køres tirsdag klokken 11.06 dansk tid.