Det danske dressurlandshold fik ikke medaljer med hjem fra Tokyo. Men det var ikke til at se på de store smil, de leverede efter finalen.

Det største bar landstræner prinsesse Nathalie.

»Målet var at have to ryttere i finalen. At vi får tre ryttere med i finalen er fantastisk, og at de så ovenikøbet ligger blandt de 11 bedste, er ud over vores forventninger. Nanna går ind som nummer to og sætter barren på 80 procent. Så siger Danmark goddag. Det er super fint. Jeg er mega glad og super stolt af de her tre piger,« siger hun med et stort smil.

Nanna Skodborg Merrald blev nummer 11 individuelt med en score på 80,893 procent. Carina Cassøe Krüth blev nummer syv med flotte 83,329 procent. Noget, hun »gerne havde solgt den for«, inden hun rejste til Japan, fortæller hun.

Prinsesse Nathalie (yderst th.) er meget koncentreret, når de danske ryttere skal i aktion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Prinsesse Nathalie (yderst th.) er meget koncentreret, når de danske ryttere skal i aktion. Foto: Liselotte Sabroe

Sidste kvinde i ilden var Cathrine Dufour, der som sjettesidste rytter red til 87,507 procent. Hun knyttede næverne, jublede og indtog en midlertidig førsteplads.

Hun blev dog efterfølgende slået af Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth og Charlotte Dujardin. Dermed endte den danske stjerne som nummer fire.

»Jeg er virkelig glad. Jeg føler virkelig, jeg har vundet fjerdepladsen i dag. Jeg kunne ikke have gjort mere. De andre var bare bedre. Jeg er virkelig glad. Jeg havde ikke mere at give af. Jeg leverede nøjagtig, som jeg gerne ville i dag, og det er jeg virkelig stolt af,« fortæller den danske stjerne.

Hun lavede en dyr fejl under tirsdagens holdfinale, og den fejl nagede hende. Nok også lidt mere, end hun ville erkende efterfølgende.

Cathrine Dufour og Bohemian leverede på meget højt niveau. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Cathrine Dufour og Bohemian leverede på meget højt niveau. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Onsdag kom hun dog tilbage og red sig fejlfrit gennem sin freestyle til tonerne af 'Les Misérables'. Noget, der også gjorde, hun var dybt rørt efterfølgende.

»Jeg var helt vildt stolt. Det er virkelig rart at slutte sådan her. I går var jeg godt nok en lille sur myg, der gik herfra. Det kan godt være, jeg sagde, det ville tage ti minutter, så var det væk, men jeg var sur helt til i morges – eller skuffet. Det tog tid at få vendt skuffelsen og finde motivationen til at ride en ny freestyle og huske, at jeg glædede mig til at ride,« siger den danske rytter.

Mens hun har redet OL en enkelt gang før, i 2016, var holdkammeraterne debutanter. Det samme var prinsesse Nathalie – på en måde.

I hvert fald i den rolle hun har nu, som landstræner. Og det er noget, der i den grad har sat hendes hjerte og puls gevaldigt på prøve.

»Det har været forfærdeligt,« siger hun, kan ikke holde masken, bryder ud i latter og forklarer:

»Det har været forfærdeligt på en god måde. Når man står der, kan man ikke gøre noget andet end sige, at det ser godt ud, justere på noget her og der, men når de så rider ind, er det deres rytternes seks minutter. De skal træffe beslutningerne. Man kan bare stå der og håbe på, at de træffer de rigtige beslutninger,« siger hun.

Det mener hun i den grad, at de gjorde. Det rakte ikke til medaljer i denne omgang, men de er alle enige om, at de gav den alt, hvad de havde.

Dermed er OL slut for dressurlandsholdets vedkommende, men inden turen går hjem, har de lige en sidste plan.

»Jeg håber da, der står noget champagne et sted,« siger Cathrine Dufour med et smil.