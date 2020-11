Når De Olympiske Lege i 2024 løber af stablen i den franske hovedstad Paris, vil det igen blive sendt på TV 2 og DR.

TV 2 har således købt nogle af rettighederne til det fra Discovery Networks. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

De har samtidig også sikret sig vinter-OL i 2022 sammen med DR.

»De Olympiske Lege er verdens største event, der følges af milliarder af mennesker i hele verden – og som også samler danskerne, som vi oplevede det senest i Rio i 2016 og i London i 2012. De Olympiske Lege er et væld af sportsbegivenheder, og vi er superglade for, at vi sammen med DR kan præsentere OL for danskerne i 2022 og 2024,« siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

»Særligt høje er vores forventninger til De Olympiske Lege i Paris, som ligger så tæt på – og uden tidsforskel til – Danmark.«

Også hos DR glæder man sig over nyheden.

»Vi er utroligt glade for denne aftale, da De Olympiske Lege er verdens suverænt største sportsbegivenhed. Vi ved, at sport er noget af det, der er allerbedst til at binde os sammen som nation. Derfor er det en vigtig public service-opgave for DR at sikre adgang for hele befolkningen, så vi sammen kan følge de danske medaljehåb og andre højdepunkter,« siger DR’s mediedirektør Henriette Marienlund.

TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, garanterer ligeledes, at den store begivenhed i Paris vil blive den mest intense dækning nogensinde.

»TV 2s dækning af de kommende Olympiske Lege bliver den mest intensive nogensinde for de danske seere og streamere,« siger TV 2s sportschef, Frederik Lauesen.

OL er ifølge TV 2 årets mest sete sportsbegivenhed i de år, hvor de finder sted og dækkes på nationale kanaler.

Ved de seneste Olympiske Lege i Rio brugte hver dansker således mere end 20 timer på at følge OL i tv.

Det vil fortsat være muligt at se OL på Discovery Networks kanaler frem til og med 2024.

I forvejen har DR allerede rettighederne til De Olympiske Lege Tokyo 2021 sammen med Discovery Networks.