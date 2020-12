DIF arbejder på en løsning, så der er gode rammer for vaccination, mens baneryttere kan forberede sig til OL.

Ballerup Super Arena er i spil som et af de centre, der skal bruges til at vaccinere danskerne mod coronavirus i Region Hovedstaden.

Det fortalte Danmarks Cykle Union (DCU) tirsdag og udtrykte derfor stor bekymring for det danske banelandsholds OL-forberedelser.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er allerede gået i gang med at finde en løsning, der tilgodeser alle parter, fortæller Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i forbundet.

- Vi skal finde en eller anden løsning. Det er en balancegang, for selvfølgelig skal der være nogle ordentlige vaccinationssteder for samfundet. Omvendt må vi også se, om det ikke kan lade sig gøre, uden at det går ud over banelandsholdet i cykling, siger han.

Morten Mølholm har flere bud på, hvad en løsning kunne være.

- Du kan selv regne ud, at det kan være at finde et andet sted til vaccinationen, eller om man kan leve i samdrægtighed på stedet, i forhold til at det vel ikke er hele Ballerup Super Arena, der skal bruges til vaccination, siger DIF-direktøren.

Ifølge DCU overvejer Region Hovedstaden at omdanne Ballerup-hallen til vaccinecenter fra januar og mindst ti måneder frem.

Det danske banelandshold bruger Ballerup Super Arena til at forberede sig frem mod OL i Tokyo i sommeren 2021, og det vil derfor svække de danske medaljechancer betragteligt, hvis det ikke kan træne på Danmarks eneste indendørs cykelbane, vurderer DCU.

Der er to oplagte bud på danske guldmedaljer i banecykling. Både i holdforfølgelsesløb og i parløb er de danske herrer favoritter under normale omstændigheder.

- Det vil være en kæmpe streg i regningen for dansk idræt. Det er et af flagskibene i dansk idræt, og OL står for døren, siger Morten Mølholm.

- Nu skal det nødig lyde sådan, at det eneste, der tæller i livet, er eliteidræt og medaljer. Jeg er udmærket klar over den situation, der er i det danske samfund. Vi skal alle sammen finde løsninger.

- Det skal ikke lyde, som om vi kommer forud for alt andet. Der er nogle tungtvejende samfundshensyn, lyder det fra direktøren.

/ritzau/