For at markere at OL-starten i Paris er 50 dage væk er de velkendte ringe hejst op i Eiffeltårnets første sal.

De fem velkendte ringe er nu hejst i den franske hovedstad, Paris.

Tidligt fredag kunne de olympiske ringe nemlig ses i parisermonumentet Eiffeltårnet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hejsningen skal markere, at der fredag er 50 dage til, at startskuddet til de olympiske lege lyder.

Det 29 gange 13 meter store OL-logo blev sat op på førstesalen af Eiffeltårnets sydlige side.

Alle ringene på logoet er lavet af genbrugsstål.

Når det hele løber af stablen, vil Eiffeltårnet være centrum for legenes hovedscene, og beachvolley-turneringen vil også spilles ved foden af monumentet.

Samtidig vil ståldele fra Eiffeltårnet blive brugt i OL-medaljerne.

De Olympiske Lege begynder den 26. juli og løber til den 11. august.

Flere danske atleter er de seneste dage blevet udtaget til legene. Heriblandt håndboldkvinderne, mountainbikerytterne og bordtennisherrerne.

Også badmintonspiller Viktor Axelsen deltager og skal forsøge at gentage OL-guldtriumfen fra 2021 i Tokyo.

Danmark fik ved det seneste OL 11 medaljer med hjem. De var fordelt på tre guldmedaljer, fire sølvmedaljer og fire bronzemedaljer.

Flere danskere har fortsat mulighed for at kvalificere sig til legene. Blandt andet er der fortsat usikkerhed om den tilbagevendte tennisstjerne Caroline Wozniackis deltagelse.

Danmarks atletikhold mangler også fortsat at blive udtaget, da kvalifikationsperioden foregår indtil den 30. juni.

