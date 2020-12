I en meningsmåling bakker kun 27 procent af japanerne op omkring afviklingen af OL i Tokyo i 2021.

Godt en tredjedel af japanerne vil have aflyst OL i 2021. Næsten en tredjedel vil have udskudt OL i landet endnu en gang. Og kun 27 procent støtter afviklingen af OL i Japan næste år.

Det er resultatet af en måling af japanernes holdning til de olympiske lege, der tidligere i år blev udskudt fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

Det er også frygten for en spredning af coronapandemien, som får japanerne til at vende ryggen til sommerlegene.

Det viser en meningsmåling, som den japanske tv-station NHK har offentliggjort tirsdag.

Målingen er foretaget fra 11. til 13. december i en periode, hvor Japan kæmper med stigende smittetal. Mere end 1200 personer svarede på spørgsmålene.

Den viser, at 32 procent helt vil have aflyst OL. 31 procent vil have udskudt legene for anden gang. 27 procent bakker op om OL-afholdelsen næste år.

Den sidste del af respondenterne var enten usikre eller gav ikke noget svar.

Andre japanske medier har også foretaget meningsmålinger i december, og tendensen er den samme. Modstanden mod OL vokser.

Opbakningen til OL er generelt også dalende i Japan, hvis man ser tilbage på holdningen hos befolkningen tidligere på året.

Senest NHK foretog en lignende måling var der større opbakning til OL.

I oktober var 40 procent af japanerne tilhængere af at afholde OL næste år, mens 23 procent ville aflyse, og 25 procent ville udskyde legene.

Den japanske regering og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) besluttede i marts at udskyde OL i Tokyo fra 2020 til næste år. I 2021 er planen, at OL skal afvikles fra 23. juli til 8. august.

Arrangørerne har tidligere afvist at udskyde OL en gang til. Og samme toner kommer i kølvandet på meningsmålingen.

Yuriko Koike, Tokyos guvernør, forstår japanernes skepsis, men hun fastholder, at OL under "ingen omstændigheder" bliver aflyst.

- Den japanske befolkning og indbyggerne i Tokyo ser på den nuværende situation. Vi forbereder os på fremtiden, siger Koike ifølge AFP.

I Japan er over 2500 mennesker registreret døde med coronavirus.

